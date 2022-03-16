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لبنان
مواطنون يقتحمون مبنى "كهرباء قاديشا": لحلّ مشكلة انقطاع التيار
Lebanon 24
16-03-2022
|
14:09
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اقتحم عدد من أهالي منطقة الكورة مبنى كهرباء قاديشا في منطقة البحصاص - طرابلس، وذلك استنكاراً لغياب التيار الكهربائي عن منطقتهم.
وطالب الأهالي المعنيين بحل هذه المشكلة، متوعين بالتصعيد في حال عدم التجاوب معهم.
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