لبنان

مواطنون يقتحمون مبنى "كهرباء قاديشا": لحلّ مشكلة انقطاع التيار

Lebanon 24
16-03-2022 | 14:09
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اقتحم عدد من أهالي منطقة الكورة مبنى كهرباء قاديشا في منطقة البحصاص - طرابلس، وذلك استنكاراً لغياب التيار الكهربائي عن منطقتهم.
 
وطالب الأهالي المعنيين بحل هذه المشكلة، متوعين بالتصعيد في حال عدم التجاوب معهم.
 
 
 
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