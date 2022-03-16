مواطنون يقتحمون مبنى "كهرباء قاديشا": لحلّ مشكلة انقطاع التيار

اقتحم عدد من أهالي منطقة الكورة مبنى كهرباء قاديشا في منطقة البحصاص - طرابلس، وذلك استنكاراً لغياب التيار الكهربائي عن منطقتهم.

وطالب الأهالي المعنيين بحل هذه المشكلة، متوعين بالتصعيد في حال عدم التجاوب معهم.