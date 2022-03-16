سلعة مستعملة لن تخطر في البال بأكثر من مليون ليرة.. ما هي؟

في ظلّ العاصفة التي يشهدُها لبنان، تشهد الكثير من الطرقات تجمعاً للأتربة والرمال، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة السير عليها.

مع هذا، فإنّ نسبة لا يستهان بها من الطرقات يتضمن حفراً عميقة، وتؤدي الأمطار إلى غرقها بالمياه ما يجعل السائقين غير قادرين على ملاحظتها أثناء قيادة سياراتهم، الأمر الذي يؤدي إلى أضرارٍ في الإطارات.

وكما هو معلوم، فإنّ تكلفة الإطارات مرتفعة جداً، إذ أنها بالدولار الأميركي، إذ يصل سعر 4 إطارات إلى نحو 400 دولار أميركي. أما الإطار المستعمل فبات يباع حالياً بين 60 و 70 دولار أميركي، أي ما يناهز مليون و320 ألف ليرة لبنانية!