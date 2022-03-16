لبنان

بشأن حسابات الليرة.. هذا ما طرأ داخل المصارف مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2022 | 14:59
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بادر العديد من المصارف مؤخراً إلى تخفيض سقف السحوبات بالليرة اللبنانية للكثير من المواطنين، في إجراءٍ ساهم في منع الكثير من المواطنين من الحصول أموالٍ تُحوّل إلى حساباتهم بالعملة الوطنية، وبإمكانهم تقاضيها بالدولار الأميركي وفق تعميم مصرف لبنان 161.
وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "إجراء تبديل سقف السحوبات يتغيّر وفقاً للأموال المحوّلة إلى حساب كل شخص"، مشيرة إلى أنّ "هذا السقف لا يمكن تغييره إلا بقرار من الفرع المصرفي الذي تم فتح فيه الحساب أول مرة". 
مع هذا، فقد اشتكى مواطنون من أن سقف السحوبات لحساباتهم هو أدنى بكثير من الأموال المحوّلة إليهم، الأمر الذي يضطرهم لبيع الدولارات في السوق الموازية من أجلِ تسيير وتدبير أمورهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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