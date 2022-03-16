وزارة الاتصالات رحبت بقرار نقابة "أوجيرو" فك اضرابها

رحّبت وزارة الاتصالات بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، بفكّ الاضراب الذي امتدّ لنحو اسبوع والعودة إلى العمل اعتبارا من صباح غد الخميس، وذلك بعد الجهود التي قام بها الوزير جوني القرم الى جانب مجلس ادارة هيئة "اوجيرو"، والتي أثمرت اعطاء النقابة مطالبها، والعاملين حقوقهم.