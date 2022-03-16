لبنان

الحريري في ذكرى كمال جنبلاط: للأسف لم يتعلم أو يتعظ كثيرون من شهادته

Lebanon 24
16-03-2022 | 15:50
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غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ذكرى المعلم كمال جنبلاط.. يستعيد لبنان إرثاً سياسياً، انسانياً وثقافياً..  للأسف لم يتعلم أو يتعظ كثيرون من شهادته في عز الحرب في سبيل بناء وطن السلم".
 
 
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أحمد الحريري

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