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لبنان
الحريري يستذكر كمال جنبلاط.. هذا ما قاله
Lebanon 24
16-03-2022
|
16:38
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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر"، في ذكرى اغتيال الشهيد كمال جنبلاط، قائلاً: "لن ننسى.. 16 آذار - كمال جنبلاط".
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