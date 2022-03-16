كم بلغ عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم؟

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا / Covid-19 وجاء فيه:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:Pfizer: 12Moderna: 60- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 156 فحصا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1660 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4- حالات وفاة: 0وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".