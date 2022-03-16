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لبنان
كم بلغ عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم؟
Lebanon 24
16-03-2022
|
16:36
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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا / Covid-19 وجاء فيه:
- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:
Pfizer: 12
Moderna: 60
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 156 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1660 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4
- حالات وفاة: 0
وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".
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