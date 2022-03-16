لبنان

اجتماعٌ في صيدا.. سعد والبزري عرضا الاستحقاق الانتخابي المقبل

Lebanon 24
16-03-2022 | 16:48
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عقد لقاء مسائي بين الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري في منزل الأخير في حضور عدد من الشخصيات الصيداوية، وتناول البحث الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظل الأزمات الوجودية التي يعاني منها الوطن والشعب اللبناني.
وتم تأكيد ضرورة تفعيل الدور الريادي والمحوري والتاريخي لمدينة صيدا في محيطها وفي الوطن، والتشديد على أن يكون الإستحقاق الإنتخابي المقبل معبرا لبلورة إرادة التغيير من أجل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها لتكون دولة عصرية ديمقراطية قادرة وعادلة.
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