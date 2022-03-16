قتيل وجريحان في مخيّم للنازحين في البقاع

أخمد عناصر الدفاع المدني، مساء الأربعاء، حريقاً أتى على أربعة خيم داخل مخيّم للنازحين السوريين في المرج- البقاع.

وأعلن الدفاع المدني أنّ الحريق أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تولّت جهات أخرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.