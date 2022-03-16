شدّد مسؤول حزبي رفيع على ضرورة الإلتزام بدقة في الاتفاقيات التي يتم التوصّل إليها، لا سيما داخل البيت الواحد، لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".