ملف الانتخابات "الشغل الشاغل"

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في ان تحمل العناوين الطارئة لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة".وقالت ان "الشغل الشاغل الان ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة"، مؤكدة ان "التوقعات بالانهيارات في مجمل الاوضاع في البلد تسابق الانتخابات".