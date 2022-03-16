لبنان

إجتماعات متواصلة للجنة ترسيم الحدود.. والحل بالعودة التفاوض غير المباشر في الناقورة

Lebanon 24
16-03-2022 | 23:19
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عاد ملف الترسيم الحدودي البحرية اللبنانية إلى الواجهة أمس من خلال تأكيد مصادر مواكبة لعمل اللجنة المكلفة دراسة المقترح الخطي للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، أنها تعقد "اجتماعات متلاحقة في القصر الجمهوري وتنكب على دراسة المقترح بنداً بنداً، من كل النواحي الفنية والتقنية والقانونية".
واوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "القاعدة التي اعتمدتها اللجنة هي تجنب العمل تحت ضغط الوقت، والرد على المقترح الاميركي تفصيلياً وتفنيد الجواب اللازم لكل نقطة وردت في المقترح الأميركي، ولذلك لا موعد محدداً مسبقاً للانتهاء من صياغة الرد اللبناني إنما المداولات داخل اللجنة ستستمر طالما بقيت الحاجة لاستمرارها على الصعيدين التقني والفني قبل الوصول الى مرحلة الصوغ القانوني للجواب اللبناني بعد إشباع المقترح درساً وتمحيصاً".وعن الأسس التي يرتكز عليها التصوّر اللبناني المبدئي للرد على مقترح هوكشتاين، قالت المصادر: "الجواب سيكون مبنياً على أسس علمية وعملية والهدف النهائي هو الوصول إلى نتائج لصالح لبنان انطلاقا من المسار التفاوضي الذي كان معتمداً، أي العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة مسهّلة من الجانب الأميركي، بالاستناد إلى القناعة الراسخة بأنّ مثل هذه المفاوضات هي التي يمكن أن توصل إلى نتيجة عملية تؤدي الى تحديد خط الترسيم البحري الذي يحفظ الحقوق اللبنانية"، لافتةً الانتباه إلى أنّه "كما ينتظر الوسيط الأميركي جواباً لبنانياً على مقترحه، من المفترض أيضاَ أن يكون هناك جواب إسرائيلي على المقترح نفسه، فيتم حينها الإتيان بالمقترح والجوابين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة التفاوض غير المباشر في الناقورة لمحاولة التوصل إلى حل حقيقي بعيداً عن محاولات التسويف والتمييع".
وكتبت" الديار"أن اللجنة التقنية عقدت اجتماعها الاول في القصر الجمهوري برئاسة عون وحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المختصة وقيادة الجيش وغياب الثنائي الشيعي الذي رفض الانضمام الى اللجنة، لم تتوصل الى اي نتيجة، وحسب المعلومات، فأن اللجنة لم تصل الى اي قرار في شان عرض الموفد الاميركي هوكشتاين الذي ابلغ المسؤولين انه لن يعود قبل تبلغه رد  الجانب اللبناني، وعلم ان رئيس الجمهورية أبلغ المجتمعين ان القرار في هذا الملف لن يكون قراره وحده بل قرارا لبنانيا توافقيا شاملا".
 
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