15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إجتماعات متواصلة للجنة ترسيم الحدود.. والحل بالعودة التفاوض غير المباشر في الناقورة
Lebanon 24
16-03-2022
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد ملف الترسيم الحدودي البحرية اللبنانية إلى الواجهة أمس من خلال تأكيد مصادر مواكبة لعمل اللجنة المكلفة دراسة المقترح الخطي للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، أنها تعقد "اجتماعات متلاحقة في القصر الجمهوري وتنكب على دراسة المقترح بنداً بنداً، من كل النواحي الفنية والتقنية والقانونية".
واوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "القاعدة التي اعتمدتها اللجنة هي تجنب العمل تحت ضغط الوقت، والرد على المقترح الاميركي تفصيلياً وتفنيد الجواب اللازم لكل نقطة وردت في المقترح الأميركي، ولذلك لا موعد محدداً مسبقاً للانتهاء من صياغة الرد اللبناني إنما المداولات داخل اللجنة ستستمر طالما بقيت الحاجة لاستمرارها على الصعيدين التقني والفني قبل الوصول الى مرحلة الصوغ القانوني للجواب اللبناني بعد إشباع المقترح درساً وتمحيصاً".وعن الأسس التي يرتكز عليها التصوّر اللبناني المبدئي للرد على مقترح هوكشتاين، قالت المصادر: "الجواب سيكون مبنياً على أسس علمية وعملية والهدف النهائي هو الوصول إلى نتائج لصالح لبنان انطلاقا من المسار التفاوضي الذي كان معتمداً، أي العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة مسهّلة من الجانب الأميركي، بالاستناد إلى القناعة الراسخة بأنّ مثل هذه المفاوضات هي التي يمكن أن توصل إلى نتيجة عملية تؤدي الى تحديد خط الترسيم البحري الذي يحفظ الحقوق اللبنانية"، لافتةً الانتباه إلى أنّه "كما ينتظر الوسيط الأميركي جواباً لبنانياً على مقترحه، من المفترض أيضاَ أن يكون هناك جواب إسرائيلي على المقترح نفسه، فيتم حينها الإتيان بالمقترح والجوابين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة التفاوض غير المباشر في الناقورة لمحاولة التوصل إلى حل حقيقي بعيداً عن محاولات التسويف والتمييع".
وكتبت" الديار"أن اللجنة التقنية عقدت اجتماعها الاول في القصر الجمهوري برئاسة عون وحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المختصة وقيادة الجيش وغياب الثنائي الشيعي الذي رفض الانضمام الى اللجنة، لم تتوصل الى اي نتيجة، وحسب المعلومات، فأن اللجنة لم تصل الى اي قرار في شان عرض الموفد الاميركي هوكشتاين الذي ابلغ المسؤولين انه لن يعود قبل تبلغه رد الجانب اللبناني، وعلم ان رئيس الجمهورية أبلغ المجتمعين ان القرار في هذا الملف لن يكون قراره وحده بل قرارا لبنانيا توافقيا شاملا".
تابع
الأكثر قراءة
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
05:35 | 2022-03-16
16/03/2022 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة مستعملة لن تخطر في البال بأكثر من مليون ليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة مستعملة لن تخطر في البال بأكثر من مليون ليرة.. ما هي؟
14:20 | 2022-03-16
16/03/2022 02:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
08:15 | 2022-03-16
16/03/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوه في محلة طريق المطار... قوى الامن كشفت ملابسات الجريمة وهذه هوية المتّهمين!
Lebanon 24
قتلوه في محلة طريق المطار... قوى الامن كشفت ملابسات الجريمة وهذه هوية المتّهمين!
07:12 | 2022-03-16
16/03/2022 07:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
05:57 | 2022-03-16
16/03/2022 05:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:29 | 2022-03-17
معلمو الأساسي: انتخابات الهيئة الإدارية عمل ديمقراطي
04:19 | 2022-03-17
لم يستطع المودعون سحب اموالهم... هذا الفرع من فرنسبنك أغلق اليوم! (صور)
04:17 | 2022-03-17
اعتصام لموظفي الادارات العامة امام مصارف النبطية
04:15 | 2022-03-17
قطاع المطاعم يدق ناقوس الخطر.. الوضع صعب
04:15 | 2022-03-17
بين جنبلاط وحزب الله: "الاهتزاز الشيعي ممنوع"
04:14 | 2022-03-17
جريحان نتيجة حادث سير على اوتوستراد المنية
فيديو
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 10:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
17/03/2022 10:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
17/03/2022 10:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact