إليكُم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!





عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

المنيطرة - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

القموعة - القبيات

مشمش - الهرمل

القبيات - الهرمل

معاصر الشوف - كفريا

تنورين - حدث الجبة

تنورين - اللقلوق

ترشيش - زحلة

جزين - كفرحونة أفادت غرفة التحكم المروري أنّ إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب الثلوج، هي:عيناتا - الارزكفردبيان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالقموعة - القبياتمشمش - الهرملالقبيات - الهرملمعاصر الشوف - كفرياتنورين - حدث الجبةتنورين - اللقلوقترشيش - زحلةجزين - كفرحونة

ولاحقاً أشارت إلى أن "طريق ضهر البيدر وطريق عشقوت باتجاه فاريا، سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".