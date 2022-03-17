لبنان

إليكُم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!

Lebanon 24
17-03-2022 | 01:09
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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب الثلوج، هي: 

عيناتا - الارز 
كفردبيان - حدث بعلبك 
المنيطرة - حدث بعلبك 
العاقورة - حدث بعلبك
القموعة - القبيات
مشمش - الهرمل
القبيات - الهرمل
معاصر الشوف - كفريا
تنورين - حدث الجبة
تنورين - اللقلوق
ترشيش - زحلة
جزين - كفرحونة
 
 
 
ولاحقاً أشارت إلى أن "طريق ضهر البيدر وطريق عشقوت باتجاه فاريا، سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".
 
 
 
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