بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتحول مساء الى غائم مع تشكل للضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلا.

يوم الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1400 متر بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.

وقد نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على "فيسبوك" لقطة عبر الأقمار الصناعيّة تُظهر السحب غير الماطِرة التي تتجّه صوب المنطقة والتي ستؤثّر علينا بطقس غائم جزئيّاً إلى غائم اليوم الخميس الذي سيكون ضبابيّا على المُرتفعات خاصةً خلال القسم الثاني من النهار مع درجات حرارة أقصاها بحدود 15 ساحِلاً، 9 على جبال ال 1000م وفي البقاع.

بدوره أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان يتأثر بمنخفض جوّي جديد يومي الخميس والجمعة قادم من بلغاريا وتركيا سيؤدّي الى طقس ماطر وتتساقط الثلوج بغزارة فوق الـ 1300متر، على ان تنحسر الأمطار يوم السبت فترتفع الحرارة يومي السبت والأحد .