لبنان

حريق داخل منشرة للاخشاب في الدورة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-03-2022 | 01:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق داخل منشرة للاخشاب في الدورة حيث عمل الدفاع المدني على اخماده.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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