لبنان

المستشفى يرفض ادخال "الريّسة" قبل الدفع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2022 | 02:15
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على درج عدلية بيروت، وبسبب إنقطاع التيار الكهربائي والظلمة الدامسة في الأروقة المؤدية الى قاعات المحكمة، زلّت قدم المستشارة في الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز القاضية لينا سركيس، ما أدى الى وقوعها أرضاً وإصابتها بكسر في اليد.

وفي المستشفى الجامعي الذي نقلت اليه "الريسة"، رفضت الإدارة السماح بإجراء عملية التجبير ووضع قضبان داخل اليد لتثبيتها قبل دفع مبلغ ٣٥٠٠ دولار cash هو فرق تكلفة العملية الجراحية، مشترطةً تأمين المبلغ المطلوب بشكل فوري قبل إدخال القاضية الى غرفة العمليات، ما دفع بالطبيب المعالج الى التعهد "بكفالة" القاضية على مسؤوليته الشخصية...

حدث هذا خلال الأسبوع الماضي في بيروت... بس هيك.

المصدر: لبنان 24
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