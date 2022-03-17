ماذا جرى في عين الرمانة فجراً؟ (صور)

سمع دوي إنفجارين فجراً في بيروت ليتبين فيما بعد ان مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلتين في منطقة عين الرمانة مما تسبب بأضرار في المحلات التجارية والسيارات المركونة في المحلة بحسب مندوبة "لبنان 24".