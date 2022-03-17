لبنان

ماذا جرى في عين الرمانة فجراً؟ (صور)

Lebanon 24
17-03-2022 | 02:11
A-
A+
Doc-P-931786-637831024951347119.jpg
Doc-P-931786-637831024951347119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمع دوي إنفجارين فجراً في بيروت ليتبين فيما بعد ان مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلتين في منطقة عين الرمانة مما تسبب بأضرار في المحلات التجارية والسيارات المركونة في المحلة بحسب مندوبة "لبنان 24".
 
مواضيع ذات صلة
سبوتنيك الروسية: الانفجارات هزت قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور
lebanon 24
17/03/2022 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سبوتنيك الروسية: تحليق مكثف للمسيّرات الأميركية بعد انفجارات دير الزور
lebanon 24
17/03/2022 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: 5 انفجارات تهز منطقة تضم قاعدة أميركية بريف دير الزور
lebanon 24
17/03/2022 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس ماريوبول: طائرة روسية ألقت قنبلة شديدة الانفجار على مسرح في وسط المدينة يختبئ فيه مئات المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2022 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

انفجار

عين الرمانة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2022-03-17
04:19 | 2022-03-17
04:17 | 2022-03-17
04:15 | 2022-03-17
04:15 | 2022-03-17
04:14 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website