لبنان

"التيار" يريد تكرار التجربة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2022 | 02:34
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أفادت مصادر مطلعة أن" التيار الوطني الحر" يتفاوض مع بعض الشخصيات السياسية التي كان قد تحالف معها في الانتخابات النيابية الماضية ولم تتمكن من الفوز، من اجل تكرار التحالف الانتخابي.

ووفق المصادر فإن" التيار "يحاول اعطاء ضمانات جدية لهؤلاء المرشحين بمنحهم اصواتا تفضيلية تضمن لهم أن يكونوا من بين الفائزين في الانتخابات على ان ينضموا الى "تكتل لبنان القوي" في المرحلة المقبلة.

في المقابل، يردد بعض من جرى الاتصال بهم من المرشحين أنهم لن يكرروا التجربة من دون ضمانات وتعهدات علنية، خصوصا وأنّ الانفاق الانتخابي هذه المرة"مش مزحة"، كما قال هؤلاء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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