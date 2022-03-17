الذهب بدل الدولار!

مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من الملاحظ ان اللبنانيين يلجأون حالياً إلى شراء الذهب.

وفي المعطيات التي يتداولها تجار الذهب "فقد انعكس تراجع الثقة بالقطاع المصرفي إيجاباً على سوق الذهب ومن كان يدّخر أمواله في المصارف، بات يدّخرها الآن بالذهب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حركة السوق ما بين 30 إلى 35 بالمئة".

ويشير أحد أصحاب محال المجوهرات انه "باعتقاد بعض الناس أن شراء الذهب يتيح لهم الحفاظ على قيمة أموالهم ويعود عليهم بأرباح لاحقا في حال استمرت أسعار الذهب بالارتفاع"، موضحا ان "أكثر ما يشتريه الزبائن حاليا ليرات وأونصات الذهب".

علماً ان أونصة الذهب 31 غراماً تبلغ قيمتها ما بين 2000 و2090 دولارا، في حين ان أونصة الـ 100 غرام تتخطى قيمتها الـ 6000 دولار.