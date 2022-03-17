لبنان

بين جنبلاط وحزب الله: "الاهتزاز الشيعي ممنوع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2022 | 04:15
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قال أحد السياسيين المخضرمين في لقاء خاص ردا على سؤال" إن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا تسمح باهتزاز جنبلاط شيعيا مهما بلغت المواجهة مع "حزب الله"، لا سيما مع حرص الحزب على عدم كسر برّي أو المسّ بمعادلة "الثنائي" تحت أي ظرف من الظروف.

وعلّقت مصادر متابعة أن تصعيد جنبلاط بين الحين والاخر بوجه الحزب ينطبق عليه "عرف الحبيب مكانه فتدللا" ذلك أن جنبلاط يمتلك القدرة على استرضاء خصوم الحزب من جهة من خلال مجابهته اعلامياً، ومراعاة الحزب من جهة اخرى عبر بري!

 

المصدر: لبنان 24

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