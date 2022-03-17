لبنان

خبر سار عن الخبز.. اليكم آخر المعطيات

Lebanon 24
17-03-2022 | 02:49
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أعلن نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف، أنّ "الرغيف متوفر لغاية الآن"، متمنياً "ألا نذهب إلى أزمة".
وأشار سيف في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، إلى أنّ "هناك لجنة تعمل على إيجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا، ولكن لا نتائج حتى الآن".
ولفت إلى أنّ "المخزون الموجود في المطاحن، وفي البحر يكفي لبنان حوالى الشهر و10 أيام"، مؤكداً أنّ "لا خوف من بيع مخزون البواخر لدولة الثانية، لأن مصرف لبنان يفتح اعتمادات كل يومين".
 
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