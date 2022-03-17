لبنان

هذا هو موعد ماراثون "فايزر" في مستشفى طرابلس الحكومي

Lebanon 24
17-03-2022 | 02:52
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دعا مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة المواطنين الى ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا  لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة.
 
واكد ان الحفاظ على صحة عائلتنا ومجتمعنا هي مسؤوليتنا جميعا  من دون استثناء مشيرا ان ٩٥ % من مرضى كورونا الذين يدخلوا المستشفيات هم من غير الملقحين .
 
 
وأوضح أن مركز اللقاح في مستشفى طرابلس الحكومي يستقبل المواطنين يوميا من الإثنين الى الجمعة من الساعة ٨ صباحا ولغاية ٢ ظهرا بموعد مسبق ومن دون موعد (walk in) و ابتداء من مواليد ٢٠١٠ وما  دون ( لقاح فايزر و موديرنا).

وأعلن ان يوم السبت هناك ماراثون فايزر لمن يرغب من المواطنين من دون موعد مسبق.
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