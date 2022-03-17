تعطّل سيارات بشكل مفاجئ... ما علاقة البنزين؟

يشتكي عدد من المواطنين في طرابلس مؤخراً من تعطل سياراتهم حيث تبين بعد عرضها على الميكانيكي انها تحتوي على كميات من المياه دخلت بعد خلط البنزين بالمياه من قبل بعض محطات الوقود، وفق مندوب "لبنان 24".وطالب المواطنون من الجهات المعنية الكشف على المحطات لحمايتهم من الغش.