لبنان

"فُكّ الإضراب".. أوجيرو: اشتقنا

Lebanon 24
17-03-2022 | 02:59
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كتبت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر": "اشتقنا لكم، فُكّ الإضراب، تواصلوا معنا لخدمتكم، من بكرا الصبح أوجيرو راجعة عالسمع".
 
 
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