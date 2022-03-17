نحاس: لا يزال هناك أمل بلبنان

أكد النائب نقولا نحاس، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن لبنان في أزمة كبيرة وإذا لم نقم بالإصلاحات التدريجية فإن مشاكلنا ستزيد، مشدداً على أن الأهم اليوم هو الذهاب باتجاه الحلول التي تبدأ بإقرار الموازنة وإقرار خطة الكهرباء الذي حصل ويحمل مؤشرات إيجابية، لافتاً إلى أنّ هناك أملاً في وصول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى نهاية سعيدة.واعتبر نحاس أن المشاكل اليوم لا تُحلّ إذا لم نغيّر النهج القائم في إدارة البلد، متحدّثاً عن عرض من الصين ومن "سيمنس" وصل إلى مجلس الوزراء لإنشاء مصانع كهرباء ما يعني أنه لا يزال هناك إيمان بلبنان.وأشار نحاس إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بالتقنين على السحوبات لأنه يقيم حسابات للسنين المقبلة، مطمئناً إلى أننا لسنا ذاهبين إلى مجاعة إنّما يجب إيجاد حلول للأزمة.نحاس وصف الموازنة بموازنة الحد الأدنى والإمكانات الحقيقية، مؤكداً ألّا خيار إلا بإقرارها.