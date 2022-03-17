لبنان

قطاع المطاعم يدق ناقوس الخطر.. الوضع صعب

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-931829-637831089949149662.jpg
Doc-P-931829-637831089949149662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة أنّ "واقع المطاعم صعب ونعاني من المشاكل والحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلّة”.
وأشار عبر صوت لبنان الى أنّ عدد المؤسسات التي ما زالت مستمرّة ضئيل جدّاً”، مضيفاً “نشهد هجرة كبيرة في القطاع ونخسر اليد العاملة المتخصّصة والحركة محصورة في مناطق قليلة”.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2022-03-17
11:56 | 2022-03-17
13:13 | 2022-03-17
13:22 | 2022-03-17
15:03 | 2022-03-17
14:53 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website