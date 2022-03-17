قطاع المطاعم يدق ناقوس الخطر.. الوضع صعب

أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة أنّ "واقع المطاعم صعب ونعاني من المشاكل والحرب الروسية الأوكرانية زادت الطين بلّة”.وأشار عبر صوت لبنان الى أنّ عدد المؤسسات التي ما زالت مستمرّة ضئيل جدّاً”، مضيفاً “نشهد هجرة كبيرة في القطاع ونخسر اليد العاملة المتخصّصة والحركة محصورة في مناطق قليلة”.