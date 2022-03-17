لبنان

جريحان نتيجة حادث سير على اوتوستراد المنية

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:14
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن  سقوط جريحين نتيجة حادث سير على اوتوستراد المنية عند مفرق المستشفى الحكومي.

وتعمل فرق الاسعاف على نقلهما للعلاج
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المنية

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