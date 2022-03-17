لم يستطع المودعون سحب اموالهم... هذا الفرع من فرنسبنك أغلق اليوم! (صور)

أغلق فرع مصرف فرنسبنك في الجميزات - طرابلس صباح اليوم تنفيذاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني.ونتيجو ذلك، لم يستطع الموظفون والمودعون سحب اموالهم ورواتبهم من المصرف منذ صباح اليوم.