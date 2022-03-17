اعتصام لموظفي الادارات العامة امام مصارف النبطية

نفذ عدد من موظفي الإدارات العامة ومتقاعدي الاسلاك الأمنية والعسكرية، صباح اليوم اعتصاما امام عدد من المصارف في النبطية، رافضين قبض 60 في المئة من المساعدة الاجتماعية وتحويل الباقي الى بطاقة مصرفية، مصرين على قبض كامل المساعدة كما وردت من مؤسساتهم الرسمية.وطالبوا الحكومة ووزارة المال بالتحرك لعودة المصارف عن قرارها الذي وصفوه بـ"الظالم والمجحف".