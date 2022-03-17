لبنان

معلمو الأساسي: انتخابات الهيئة الإدارية عمل ديمقراطي

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:29
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دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الزملاء مندوبي المدارس إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق النقابي المتمثل بانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة وللتعبير عن رأيهم ورأي من يمثلون. واعتبرت أن الانتخابات عمل ديموقراطي وواجب نقابي على المندوبين تأديته وفقاً للتكليف من زملائهم ولا يجوز التلكؤ وعدم الحضور حرصاً على الأمانة في نقل صوت المعلمين واختيار ممثليهم.

وأكدت أن الانتقال إلى مركز الاقتراع في ( مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية - مجمع المدارس - بئر حسن) يوم الأحد في 20/3/2022 سيكون على عاتق الفرع حيث سيتم تأمين وسائل النقل الجماعية وفقاً لآلية محددة من قبل الفرع.

كما أشارت إلى أنه تم إنجاز البطاقة الخاصة بالانتخابات وباستطاعة المندوبين الذين لم يحصلوا عليها في وقت سابق استلامها عند مركز الاقتراع.

من جهة ثانية، أشارت الرابطة إلى أن مهلة سحب الترشيح تنتهي يوم الجمعة في 18/3/2022 عند الساعة الثانية بعد الظهر وذلك من خلال كتاب خطي عبر الفاكس على الرقم 01803496  أو عبر الواتساب إلى سكرتيرة مكتب الرابطة أو إلى مقرر الفرع.
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