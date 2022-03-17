قلق من "الوحش" في عكار! (صورة)

نشر احد المواطنين في منطقة الكواشرة - عكار فيديو من داخل مزرعته بعد ان قام احد الحيوانات البرية بقتل جميع الماشية التي يملكها.



واوضح المواطن في الفيديو ان ما سماه "الوحش" فتك بماشيته واكل رأسها وبطنها، داعياً المواطنين للانتباه من هذا "الوحش".