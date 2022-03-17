لبنان

في زيارة بروتوكولية ..لقاء بين وزير الاعلام والراعي!

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:12
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، وزير الإعلام زياد المكاري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهماته.
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