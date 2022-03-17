لبنان

نقابة الدواجن: لمنع إستيراد عقار "الكولستين"

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:23
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أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، في بيان، أنه "أكد خلال مشاركته في إجتماع الهيئة النيابية للتنمية المستدامة برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور وزير الصحة فراس الابيض ومعنيين، ان معظم مزارعي الفروج في لبنان لا يستخدمون عقار "الكولستين".
 
وأشار الى ان "إستجابة مستوردي الأدوية البيطرية الأساسيين لتمنيات النقابة بوقف استيراد هذا العقار"، لافتا الى ان "النقابة طالبت أيضا بمنع استيراد عقار الكولستين من قبل وزارة الزراعة لضمان عدم استخدامه حفاظا على ريادة الانتاج الوطني وتميزه".
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