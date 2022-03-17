حريق داخل مستودع للخرضوات في ضهر صربا - كسروان

تعمل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة منذ الساعة 15:10 وحتى الساعة، على إخماد حريق شب داخل مستودع للخرضوات في ضهر صربا-كسروان.وكانت أعمدة الدخان قد انتشرت في سماء المنطقة بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال وخرضوات متنوعة واسفنج في موقع الحريق.كما عملت العناصر على إخماد حريق شب في قارورة غاز داخل شقة في كفرحباب كسروان واقتصرت الأضرار على الماديات.