لبنان

اجتماع مع البنك الدولي في وزارة البيئة لبحث الخطوات العملية لترميم معامل فرز النفايات

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:48
A-
A+
Doc-P-931867-637831145984750198.jpg
Doc-P-931867-637831145984750198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد في وزارة البيئة اليوم ، اجتماع بين وزير البيئة ناصر ياسين ووفد البنك الدولي ، في حضور ممثل عن مجلس الإنماء والأعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبحث في الخطوات العملية لترميم معامل فرز النفايات والتسبيخ في بيروت وبرج حمود تنفيذا للاتفاق الذي تم مع المديرة الاقليمية لادارة التنمية المستدامة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي أيات سليمان بعد الجولة التي قامت بها مع وزير البيئة على معامل فرز ومعالجة وتسبيخ النفايات في الكرنتينا في 25 شباط الفائت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2022-03-17
11:56 | 2022-03-17
13:13 | 2022-03-17
13:22 | 2022-03-17
15:03 | 2022-03-17
14:53 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website