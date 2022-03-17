اجتماع مع البنك الدولي في وزارة البيئة لبحث الخطوات العملية لترميم معامل فرز النفايات

عقد في وزارة البيئة اليوم ، اجتماع بين وزير البيئة ناصر ياسين ووفد البنك الدولي ، في حضور ممثل عن مجلس الإنماء والأعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبحث في الخطوات العملية لترميم معامل فرز النفايات والتسبيخ في بيروت وبرج حمود تنفيذا للاتفاق الذي تم مع المديرة الاقليمية لادارة التنمية المستدامة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي أيات سليمان بعد الجولة التي قامت بها مع وزير البيئة على معامل فرز ومعالجة وتسبيخ النفايات في الكرنتينا في 25 شباط الفائت.