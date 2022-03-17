لائحة جديدة بالسلع الغذائية المعفاة من إجازة التصدير (صور)

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان اليوم القرار رقم 20/1 " أعفى فيه بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير من إجازة صادرة عن وزير الصناعة."

وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022 ،وتسهيلاً لتصدير الصناعة اللبنانية في الظرف الإستثنائي الحالي،يقرر ما يأتي:المادة الأولى: تعفى السلع التالية:المياه المعدنية، والمشروبات غير الكحولية، والكاكاو والشوكولا غير المغلف بالبسكويت، والبن والشاي وتحميص البن، والمشروبات الكحولية المقطرة انتاج < 10000 لتر / ع، والخمور انتاج < 10000 لتر/ ع، من إجازة التصدير الصادرة عن وزير الصناعة.المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.يبلغ إلى: