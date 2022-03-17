لبنان

لائحة جديدة بالسلع الغذائية المعفاة من إجازة التصدير (صور)

Lebanon 24
17-03-2022 | 06:54
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان اليوم القرار رقم 20/1 " أعفى فيه بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير من إجازة صادرة عن وزير الصناعة."
وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022 ،
وتسهيلاً لتصدير الصناعة اللبنانية في الظرف الإستثنائي الحالي،

يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعفى السلع التالية:المياه المعدنية، والمشروبات غير الكحولية، والكاكاو والشوكولا غير المغلف بالبسكويت، والبن والشاي وتحميص البن، والمشروبات الكحولية المقطرة انتاج < 10000  لتر / ع، والخمور انتاج < 10000  لتر/ ع، من إجازة التصدير الصادرة عن وزير الصناعة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
                 
يبلغ إلى:
- المديرية العامة لوزارة الصناعة.
- إدارة الجمارك.
 
 

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