لبنان

اضراب عام في هذا الموعد لمتعهدي نقل المحروقات

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الجمعية العمومية لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، المنعقدة في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، قررت ان يكون يوم الثلثاء المقبل اضرابا عاما لكل صهاريج المحروقات على كل الاراضي اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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