مخزومي: الموقف من حزب الله ثابت

رد من النائب فؤاد مخزومي:ورد على موقعكم يوم الإثنين، الواقع فيه 14/3/2022، إثر مقابلة النائب فؤاد مخزومي التلفزيونية، على محطة الجديد، مقال بعنوان "لماذا صعّد مخزومي لهجته؟"، تضمّن مغالطات واتهامات وتحوير للحقائق نكتفي بالتعليق عليها على النحو الآتي:إن النائب مخزومي لم يسعَ يوماً، بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى أي تقارب مع حزب الله سواء لأهداف انتخابية أم لغيرها.إن النائب مخزومي لم يلجأ أبداً إلى التصعيد في مواقفه تجاه حزب الله بهدف شدّ العصب الشعبي أو لأهداف انتخابية، كما ادعى المقال المشكو منه، بل أن معارضته لحزب الله ناتجة عن رفضه لسياسات الحزب الذي زج البلد في صراعات المحاور الإقليمية وجره إلى ويلات وخرب علاقته بمحيطه العربي. وهذا الموقف موقف ثابت يجهر به النائب مخزومي في كل مناسبةٍ تتاح له.ونطلب منكم، عملاً بحق الرد، نشر توضيحنا هذا على موقعكم فور استلامكم له.