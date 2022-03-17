بالجرم المشهود منفّذ عمليات سرقة السيارات في زحلة في قبضة شعبة المعلومات... وهذا ما اعترف به! (صورة)

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في منطقة زحلة من قبل شخص مجهول الهوية، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوية السارق وهو المدعو:م. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات ومطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم أعمال تخريب.أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.بتاريخ 15-03-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة زحلة أثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة نوع "نيسان" لون أزرق. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عدد من المفاتيح التي يستخدمها في عمليات السرقة، سكين ست طقات، رخصة سوق ودفتر سيارة مسروقَين، وهاتفين خلويين.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات سرقة سيارات ودراجات آلية من زحلة وعملية سرقة سيارة من محلة طريق المطار، وأنه يقوم بنقلها إلى أحد تجار المخدرات في حورتعلا (العمل جار لتوقيفه) مقابل الاستحصال على مادة المخدرات لتعاطيها، كما اعترف أن دفتر السيارة ورخصة السوق المضبوطين بحوزته، سرقهما من داخل سيارة في محلة الأشرفية، وأنه كان يقوم بابتزاز صاحبها لإعادتها له مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.