لبنان

توقيف مروجي مخدرات في بيروت وضواحيها

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:45
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
 
"بعد تفشي آفة المخدرات وانتشارها بشكل متزايد بين شاباتنا وشباننا في لبنان، دأبت المديرية العامة لأمن الدولة على رصد مروجي المخدرات وتجارها وملاحقتهم، إنفاذا للقانون، وحماية للمجتمع اللبناني.
 
في هذا الإطار، بناء على إشارة القضاء المختص، وبتاريخ 7 - 3 - 2022، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة، من توقيف المدعو (ط. ح.) ، مواليد 1979 ، الذي يعتبر من أكبر مروجي المخدرات في بيروت وجوارها، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات المعدة للترويج، وتبين لها صدور العديد من مذكرات التوقيف وخلاصات الأحكام بحقه، بسبب أعمال سرقة وسطو مسلح ومتاجرة بالأسلحة.
 
في الإطار نفسه، بعد متابعة التحقيق والرصد، وبتاريخ 15 - 3 - 2022، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة، من توقيف مروج آخر، يدعى (ع. ش.) ، مواليد 1980 يدير عملية نقل وترويج للمخدرات في مختلف الأحياء البيروتية والمناطق المجاورة لها، ضبطت بحوزته أيضا، كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة، وتبين في ما بعد، صدور مذكرات توقيف سابقة، وأحكام بالسجن المؤبد بحقه، والمديرية بصدد إجراء المقتضى القانوني بحقهما. 
 
يهم المديرية العامة لأمن الدولة، أن تؤكد استمرارها، في تنفيذ المهمات الموكلة إليها على مساحة الأراضي اللبنانية، تطبيقا للقانون، وحماية للمجتمع اللبناني". 
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