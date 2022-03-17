توصيات من لجنة المال.. اليكم ابرزها

أنهت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم مناقشة موازنات الاقتصاد والاتصالات والأشغال واصدرت توصيات واحالت الثغرات بالاعتمادات الى جلسة ختامية الأسبوع المقبل



وأصدرت لجنة المال توصية تطالب وزارة المال التدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ ارساء عملية التلزيم سنة 1998 وحتى نهاية العام 2021.