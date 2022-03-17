لبنان

مولوي: جاهزون للإنتخابات

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:59
A-
A+
Doc-P-931934-637831224776284011.jpg
Doc-P-931934-637831224776284011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية إضافة للأوضاع الأمنية .  

الوزير المولوي وبعد اللقاء قال : تشرفت بلقاء دوله رئيس مجلس النواب وضعته به كافه الأجواء والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبه للعملية الإنتخابية و كل التفاصيل التي نتابعها يوما بيوم من  التحضيرات الإدارية الى إستكمال الترشيحات وصولاً الى المراحل اللاحقة التي نقوم بها  والجهد الذي نقوم به مع المحافظين والقائمقامين وسائر التفاصيل ومع سائر المختصين  لتأمين التيار الكهربائي الدائم في يوم الإنتخابات .  

وأضاف: تكلمت مع دولته بكافة الأجواء وخاصة على الصعيد الأمني  طبعا دولة الرئيس زودنا برأيه القيم نحن مصرين على إجراء الإنتخابات مصرون على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض للإنتخابات نحن نطلب من كافه اللبنانيين أن يثق بنا نحن جاهزون للإنتخابات حق اللبنانيين علينا إجراء الإنتخابات ونحن سوف نجري الإنتخابات .  

 كما استقبل بري نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2022-03-17
11:56 | 2022-03-17
13:13 | 2022-03-17
13:22 | 2022-03-17
15:03 | 2022-03-17
14:53 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website