مولوي: جاهزون للإنتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية إضافة للأوضاع الأمنية .الوزير المولوي وبعد اللقاء قال : تشرفت بلقاء دوله رئيس مجلس النواب وضعته به كافه الأجواء والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبه للعملية الإنتخابية و كل التفاصيل التي نتابعها يوما بيوم من التحضيرات الإدارية الى إستكمال الترشيحات وصولاً الى المراحل اللاحقة التي نقوم بها والجهد الذي نقوم به مع المحافظين والقائمقامين وسائر التفاصيل ومع سائر المختصين لتأمين التيار الكهربائي الدائم في يوم الإنتخابات .وأضاف: تكلمت مع دولته بكافة الأجواء وخاصة على الصعيد الأمني طبعا دولة الرئيس زودنا برأيه القيم نحن مصرين على إجراء الإنتخابات مصرون على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض للإنتخابات نحن نطلب من كافه اللبنانيين أن يثق بنا نحن جاهزون للإنتخابات حق اللبنانيين علينا إجراء الإنتخابات ونحن سوف نجري الإنتخابات .كما استقبل بري نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.