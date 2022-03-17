لبنان

القائد الجديد لـ"اليونيفيل": ملتزمون العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
17-03-2022 | 08:11
A-
A+
Doc-P-931940-637831233006994924.jpg
Doc-P-931940-637831233006994924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، القائد الجديد لـ"اليونيفيل" ارولدو لازارو. وشدد عون على أنّ "لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد الاستقرار في الجنوب".
 
 
من جانبه، قال لازارو: "ملتزمون العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة".
 
 
في سياق آخر، استقبل عون رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية بعد اقفال باب الترشيحات، وتناول البحث حاجات منطقة الشوف وعددا من المواضيع الحياتية المتصلة بحاجات الناس في مختلف المجالات.
 
 
كذلك، استقبل عون النائب مصطفى حسين، وعرض معه الأوضاع السياسية  في البلاد وموضوع الانتخابات النيابية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2022-03-17
11:56 | 2022-03-17
13:13 | 2022-03-17
13:22 | 2022-03-17
15:03 | 2022-03-17
14:53 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website