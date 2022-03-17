القائد الجديد لـ"اليونيفيل": ملتزمون العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، القائد الجديد لـ"اليونيفيل" ارولدو لازارو. وشدد عون على أنّ "لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد الاستقرار في الجنوب".

من جانبه، قال لازارو: "ملتزمون العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة".

في سياق آخر، استقبل عون رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية بعد اقفال باب الترشيحات، وتناول البحث حاجات منطقة الشوف وعددا من المواضيع الحياتية المتصلة بحاجات الناس في مختلف المجالات.