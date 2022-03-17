ملأ سيارته بالوقود وغادر دون دفع الأموال (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام احد الأشخاص على تعبئة البنزين في خزان سيارته على محطة "المصري" في عكار، وفور انتهاء عملية التعبئة غادر المحطة مسرعا من دون دفع الاموال.