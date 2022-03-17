لبنان

ملأ سيارته بالوقود وغادر دون دفع الأموال (صورة)

Lebanon 24
17-03-2022 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام احد الأشخاص على تعبئة البنزين في خزان سيارته على محطة "المصري" في عكار، وفور انتهاء عملية التعبئة غادر المحطة مسرعا من دون دفع الاموال.
 
 
 
 
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