الاستقالات تتوالى في صفوف "المستقبل"... اليكم جديدها

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:

تقدمت د. ربى دالاتي والعميد محمود الجمل باستقالتهما من "تيار المستقبل"، وقد تقرر اعتبارها نافذة، متمنين لهما التوفيق، ومؤكدين على ضرورة أن يلتزما بعدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية.