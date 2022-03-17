بو حبيب استقبل سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف مع وفد دول مجموعة السبع ضم سفراء دول المانيا أندرياس كيندل، بريطانيا آيان كولارد وكندا شانتال شاستناي ،و رئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفي ، وروبرتا دي ليتشي عن السفارة الايطالية ونائبة رئيس وفد التعاون في الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أليشيا سكوارسيلاوتناول البحث تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية على لبنان وكذلك على سير العمل في المنظمات الدولية.كما التقى الوزير بو حبيب القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل ) الجنرال أرولدو لازارو في زيارة تعارف.