جولة لمراقبي الاقتصاد : تشميع الأمن العام محلي سوبر ماركت في لبعا

جال صباح اليوم مراقبو مكتب الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع فريق من الأمن العام جنوباً على عدد من السوبرماركت في بلدات لبعا، عين المير ، وكفرجرة وذلك في إطار ملاحقتهم المستمرة لمنع التجار من التلاعب بالاسعار من جهة وتأمين استمرارية المواطن بتلبية حاجاته الغذائية .واسفرت جولة المراقبين في لبعا عن تسطير محضريي ضبط بحق محلي سوبرماركت لعدم اعلانهما الاسعار على سلع ومواد معروضة للزبائن ، فيما تم تحرير محضر اخر في حق سوبر ماركت في عين المير بسبب مخالفته بيع مادتي الزيت والطحين ضمن نسب الأرباح المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد .وبعد اطلاع النائب العام الاستئنافي جنوباً القاضي رهيف رمضان على محاضر الضبط وبناءً لاشارته قام فريق من الأمن العام بتشميع محلي السوبرماركت في لبعا ، ومصادرة المواد محور المخالفة في عين المير .