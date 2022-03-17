لبنان

جولة لمراقبي الاقتصاد : تشميع الأمن العام محلي سوبر ماركت في لبعا

Lebanon 24
17-03-2022 | 09:11
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جال صباح اليوم مراقبو مكتب الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع فريق من الأمن العام جنوباً على عدد من السوبرماركت في بلدات لبعا،  عين المير ، وكفرجرة وذلك في إطار ملاحقتهم المستمرة لمنع التجار من التلاعب بالاسعار من جهة وتأمين استمرارية المواطن بتلبية حاجاته الغذائية . 

واسفرت جولة المراقبين في لبعا عن تسطير محضريي ضبط بحق محلي سوبرماركت لعدم اعلانهما الاسعار على سلع ومواد معروضة للزبائن  ، فيما تم تحرير محضر  اخر  في حق سوبر ماركت في عين المير بسبب مخالفته  بيع مادتي الزيت والطحين ضمن نسب الأرباح المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد .

وبعد اطلاع النائب العام الاستئنافي جنوباً القاضي رهيف رمضان على محاضر الضبط وبناءً لاشارته قام فريق من الأمن العام بتشميع محلي السوبرماركت في لبعا  ، ومصادرة المواد محور المخالفة في عين المير .
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