وزير الاعلام إستقبل مدير مكتب AFP في بيروت وبحثا في التعاون

استقبل وزير الاعلام زياد مكاري في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب AFP في بيروت جان مارك موجون، في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب والاجانب في الوزارة مروان شكري والمستشارة للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف.وتم البحث في المواضيع الاعلامية ،سيما في أمور الاعلاميين الاجانب.وأبدى الوزير المكاري استعداده لمساعدة مكاتب الاعلام والوكالات الاجنبية الموجودة في لبنان وتسهيل أمورهم.كما تم البحث في امكانية تدريب الاعلاميين في "الوكالة الوطنية الاعلامية"، حيث اقترح الوزير المكاري اجراء دورات تدريبية تتعلق بتحديث معلومات الاعلاميين حول الاخبار الزائفة وسبل مكافحتها اضافة الى موضوع تغطية الانتخابات النيابيةواشار موجون الى التعاون بين وزارة الاعلام AFP ، مشددا على "ضرورة محاربة الاخبار الزائفة لاعادة ثقة المواطنين بالاعلام.وتحدث موجون عن "المشاكل التي يعاني منها الاعلام الاجنبي في لبنان، سيما أزمة الانترنت.