لبنان

عائلة الاشهب اعتصمت على طريق بعلبك احتجاجا على خطف ابنها

Lebanon 24
17-03-2022 | 10:40
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 نفذت عائلة واقارب واصدقاء الشاب حسين محمد الاشهب الذي خطف أمس في منطقة الكيال، اعتصاما على الطريق الدولية في منطقة رياق - تعاضد الجيش عند اول اوتوستراد رياق - بعلبك.
 
وتحدث ابراهيم الاشهب باسم العائلة، فناشد "الرؤساء الثلاثة والوزراء ونواب المنطقة والاجهزة الامنية والاحزاب والعائلات والعشائر، التدخل السريع لتحريره ووقف هذه الظاهرة"، وقال: "نحن ابناء عائلة الاشهب واصدقاءها والمتضامنين مع المخطوف، ابناء منطقة بعلبك احد اعمدة هياكل هذا الوطن، نستنكر ما تعرض له ابن العائلة حسين محمد الاشهب من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تعرضت له في مكان عمله".
 
واذ شدد على أن "هذا الاعتداء السافر تعد على كرامة المنطقة وعائلاتها"، قال: "نحن ابناء عائلة الاشهب نعتبر انفسنا حتى هذه اللحظة تحت سقف القانون، فلا تجبروننا على اتخاذ خطوات تصعيدية لا نريدها".
 
وتحدث في الاعتصام رئيس "جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية" دمر المقداد الذي اعتبر ان "المخطوف حسين الاشهب هو ابن كل العشائر والعائلات"، مستنكرا "هذا الاجرام"، مشددا على ان "خطف حسين هو خطف المنطقة وابنائها"، مطالبا بـ"تطبيق مقولة الجيش والشعب والمقاومة ايضا في الداخل وليس فقط على الحدود"، وقال: "نقدر دور الجيش وكل الشرفاء من العائلات والعشائر"، داعيا الى "محاسبة المجرمين ومعاقبتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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