لبنان

توضيح للمكتب الاعلامي لوزير الصناعة حول قرار إجازة التصدير

Lebanon 24
17-03-2022 | 10:47
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 أصدر المكتب الاعلامي لوزير الصناعة جورج بوشكيان، البيان الاتي:
 
"تناول بعض وسائل الاعلام خبر القرار رقم 20/1 تاريخ اليوم الخميس 17/3/2022 بشكل ملتبس. وايضاحا للقرار المذكور، ومنعا لأي التباس، فقد ذكرت المادة الأولى منه المواد المعفاة من اجازة التصدير. وهذه المواد المعفاة كانت واردة في اللائحة الملحقة بالقرار. ولما أعفيت، تم شطبها من اللائحة. وبالتالي تتضمن اللائحة الملحقة المواد التي لا زالت خاضعة للحصول على اجازة تصدير مسبقة من وزير الصناعة. فاقتضى التوضيح ويرجى تداول القرار بمعناه الصحيح والمقصود".
المصدر: الوكالة الوطنية
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